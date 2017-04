ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న భువనేశ్వర్ కుమార్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sunrisers Hyderabad rode on the individual brilliance of captain David Warner (70 not out) and Bhuvneshwar Kumar (5/19) as they pulled off a nail-biting 5-run win over Kings XI Punjab in a topsy-turvy game that went down to the very last over in Hyderabad on Monday.