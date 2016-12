కాంబ్లీ దళితుడు కావడం వల్లే క్రికెట్ నుంచి కనుమరుగు: బీజేపీ ఎంపీ

హైదరాబాద్: ఢిల్లీకి చెందిన బీజేపీ ఎంపీ, ప్రముఖ దళిత నేత ఉదిత్ రాజ్ తాజాగా కొత్త వివాదానికి తెరతీశారు. మాజీ క్రికెటర్ వినోద్ కాంబ్లీ దళితుడు కావడం వల్లే అతడు క్రికెట్ నుంచి కనుమరుగయ్యాడని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నాడు.

'దళితుడినని ఒప్పుకోవడంలో వినోద్‌ కాంబ్లీ సిగ్గుపడకూడదు. అలాగే క్రికెట్‌ నుంచి కనుమరుగు కావడానికి కారణం అదే' అని ఉదిత్‌ రాజ్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

@vinodkambli349 you should not be shy of accepting that u r a Dalit and that was the reason of ur exclusion from cricket @BCCI @AIParisangh