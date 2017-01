వెల్లింగ్టన్ టెస్టులో చెత్త రికార్డుని మూటకట్టుకున్న బంగ్లాదేశ్

వెల్లింగ్టన్ జరిగిన తొలి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌పై న్యూజిలాండ్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 66/3 ఓవర్ నైట్ స్కోరుతో చివరిరోజు ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించిన బంగ్లాదేశ్ 160 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

4,060 in at the Basin Reserve for this final day chase as the BLACKCAPS close in on victory. 17 more to get #NZvBAN ^WN pic.twitter.com/uqiXSCCd1W

English summary

Captain Kane Williamson scored his 15th century as New Zealand staged a remarkable fightback to win the first Test against Bangladesh by seven wickets in the final session in Wellington on Monday.