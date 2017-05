ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌ డివిజన్ లీగ్‌ క్రికెట్‌లో భాగంగా జరిగిన ఓ మ్యాచ్‌లో 4 బంతులు వేసి 92 పరుగులిచ్చిన బౌలర్‌ సుజాన్‌ మహ్మద్‌పై బంగ్లాదేశ్‌ 10 ఏళ్ల పాటు నిషేధం విధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bangladesh today (May 2) imposed a 10-year ban on a bowler who deliberately lost a match by conceding 92 runs off just four legal deliveries in protest at umpiring decisions.