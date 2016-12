స్లెడ్జింగ్ చేస్తాం: కోహ్లీ కోపంగా ఉండాలన్న స్టీవ్‌ స్మిత్‌

ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానున్న నాలుగు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌లో టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్‌ కోహ్లి కాస్త కోపంగా ఉండాలని ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ పేర్కొన్నాడు.

English summary

Australia skipper Steve Smith wants his counterpart Virat Kohli "a little bit angry" when they play India at home in the four-match cricket Test series in February.