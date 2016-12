విచిత్రం: పాకిస్థాన్-ఆస్ట్రేలియా టెస్టులో ధోని పేరు

మెల్ బోర్న్ వేదికగా పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఓ విచిత్రం చోటు చేసుకుంది. మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఓ అభిమాని పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ జెర్సీని ధరించి స్టేడియంలో సందడి చేస

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The ongoing second Test match between Australia and Pakistan witnessed the love and respect between India and Pakistan cricket fans. A Pakistan fan became centre of attraction on the third day of the Boxing Day Test match at Melbourne on December 28.