హైదరాబాద్: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో ఆడినందుకు తనకు రావాల్సిన మొత్తం సొమ్ముని వేలంలో కొనుగోలు చేసిన గుజరాత్ లయన్స్ ప్రాంఛైజీ ఇవ్వలేదని ఆ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన న్యూజిలాండ్ మాజీ ఆటగాడు బ్రెండన్ మెక్‌కల్లమ్ వాపోయాడు.

న్యూజిలాండ్ వెబ్‌సైట్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో ఈ విషయాన్ని మెక్‌కల్లమ్ వివరించాడు. గతంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ఆడేటప్పుడు తనకు రూ. 7.5 కోట్లు వచ్చేదని, ఆ మొత్తాన్ని తాజా ఫ్రాంచైజీ గుజరాత్ లయన్స్ నుంచి పొందలేదని చెప్పాడు.

I was on 0k NZD not .67m NZD. I wd have a bigger mower if that was the case. https://t.co/0sTfNORKWR — Brendon McCullum (@Bazmccullum) May 19, 2017

అంతేకాకదు తనను అదే మొత్తానికి గుజరాత్ లయన్స్ జట్టు తీసుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మెక్‌కల్లమ్ గుర్తు చేశాడు. ఆటగాళ్లకు ఇచ్చే వేతనాన్ని శాలరీ క్యాప్ పేరు చెప్పి తగ్గించి ఇచ్చారని మెక్‌కల్లమ్ అందులో స్పష్టం చేశాడు.

I get what i was on @ChennaiIPL. Yes i was bought for 7.5 crore but i dont get that. It was a salary cap deduction only. — Brendon McCullum (@Bazmccullum) May 19, 2017

స్ఫాట్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లపై రెండేళ్లు నిషేధం విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు జట్ల స్ధానంలో 2016లో గుజరాత్ లయన్స్, రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు ఐపీఎల్లోకి ప్రవేశించాయి.

ఈ క్రమంలో 2016లో నిర్వహించిన ఐపీఎల్ వేలంలో చెన్నై, రాజస్థాన్ జట్ల ఆటగాళ్లను సొంతం చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో మెక్‌కల్లమ్‌ను గుజరాత్ లయన్స్ వేలంలో దక్కించుకుంది. ఇదిలా ఉంటే మెక్‌కల్లమ్ ట్వీట్‌పై ఇంగ్లాండ్ మాజీ ఆటగాడు కెవిన్ పీటర్సన్ త్వరలో కామెంట్రీ బాక్సులో కలుసుకుందామని ట్వీట్ చేశాడు.

@Bazmccullum @ChennaiIPL Soon you'll be with us in the comm box bud. Get lots more in there & don't sweat! 😂😂 — KP (@KP24) May 19, 2017