ఆస్ట్రేలియాలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బిగ్ బాష్ లీగ్ (బీబీఎల్)లో వెస్టిండిస్ ఆల్ రౌండర్ ఆండ్రూ రస్సెల్ బ్లాక్ కలర్ బ్యాట్‌ని వాడేందుకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా మంగళవారం నాడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

English summary

Cricket Australia (CA) today (December 27) announced that it has granted approval for West Indian all-rounder Andre Russell to resume using his black coloured cricket bat after reviewing modifications made to the bat covering.