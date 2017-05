హైదరాబాద్: టీమిండియా క్రికెటర్ అజ్యింకె రహానేపై అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సన్నాహాకాల్లో భాగంగా న్యూజిలాండ్, బంగ్లాదేశ్‌లతో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్‌ల్లో విఫలమవ్వడమే దీనికి కారణంగా తెలుస్తోంది. [ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి సంబంధించిన వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి]

రెండు వార్మప్ మ్యాచ్‌ల్లో ఆడిన రహానే తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చూపలేదు. గత ఆదివారం న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ గైర్హాజరీ కారణంగా ఒపెనర్‌గా బరిలోకి దిగి నిరాశపర్చాడు. మంగళవారం బంగ్లాదేశ్ జరిగిన మ్యాచ్‌లో కూడా మరోసారి విఫలమవ్వడంతో సోషల్ మీడియాలో రహానేపై తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.

మంగళవారం బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు మంచి ఓపెనింగ్ లభించలేదు. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ(1) నిరాశపర్చగా, ఆ తర్వాత రహానే 11 పరుగుల వద్ద పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ముస్తాఫిజర్ రహమాన్ బౌలింగ్‌లో డ్రైవ్ షాట్ ఆడబోయి క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు.

కాగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 324 పరుగులు చేసింది. దినేశ్‌ కార్తీక్‌ (77 బంతుల్లో 94 రిటైర్డ్‌ అవుట్‌; 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), హార్దిక్‌ పాండ్యా (54 బంతుల్లో 80 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), శిఖర్‌ ధావన్‌ (67 బంతుల్లో 60; 7 ఫోర్లు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించి టీమిండియాను పటిష్ట స్థితిలో నిలిపారు.

అనంతరం భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ 23.5 ఓవర్లలో 84 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో ఈ వార్మప్ మ్యాచ్‌లో టీమండియా 240 పరుగులతో బంగ్లాదేశ్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలో జూన్ 4వ తేదీన పాకిస్థాన్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో రహానే ఫామ్ భారత క్రికెట్ అభిమానులను కలవరపెడుతోంది.

దీంతో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో హై ఓల్టేజ్ మ్యాచ్‌గా భావించే భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌కి రహానేను ఎంపిక చేయడం అనవసరమని, భారత్‌కు తిరిగి వచ్చి దేశవాళి క్రికెట్ ఆడుకోవాలని నెటిజన్లు ట్వీట్లు చేశారు.

Rahane with another failure in warm-up.. whatever the tiniest chance of him getting place in playing XI for #CT17 was, is surely gone now. 😪 — Yash (@meraJunoon_) May 30, 2017

Rahane is done hacking at a widish one. Thick inside edge onto the stumps. #IndvBan #CT17 — Anand Vasu (@anandvasu) May 30, 2017

Ajinkya Rahane should either return home now or play some county cricket like ChePu. No point warming bench. — P₹akash $inha 🇮🇳 (@Predicto_Praky) May 30, 2017

Mustafizur is the most important asset of the Bangladesh team. Top bowling! Rahane fails again. #IndvBan — Jaanvi 🏏 (@ThatCricketGirl) May 30, 2017

Rahane will have no one to blame if he's left out of the starting XI on Sunday. — Shashank Kishore (@captainshanky) May 30, 2017

Rahane loves to waste his chances From Virat to Selectors all want him to succeed 😑 — Amit Bhilwade (@ab619cricket) May 30, 2017

This is what happens when you select players ignoring their current form. #rahane #IndvBan — Vardaan (@vardaan2012) May 30, 2017