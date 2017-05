ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: పైనల్లో భారత్-ఆసీస్ ఢీ, ఇది క్లార్క్ అంచనా

ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ఈ ఏడాది ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. జూన్ 1 నుంచి 18 వరకు జరిగే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతపై అప్పుడే చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Former Australia captain Michael Clarke on Saturday (May 13) said he expects India and Australia to reach the ICC Champions Trophy final, and hoped the latter would win by one run.