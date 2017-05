ఛాంపియన్స ట్రోఫీ: మనీశ్ పాండే ఔట్, దినేశ్ కార్తీక్ ఇన్

ప్రతిష్టాత్మక ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ఎంపికైన ఆనందం టీమిండియా యువ ఆటగాడు మనీష్‌ పాండేకు ఎన్నో రోజులు నిలువలేదు. గాయం కారణంగా అతడు టోర్నీ నుంచి వైదొలిగాడు.

English summary

Senior wicketkeeper-batsman Dinesh Karthik has replaced middle-order batsman Manish Pandey in Indian squad for the upcoming Champions Trophy 2017.