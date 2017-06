హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ టోర్నీలో భాగంగా ఎడ్జిబాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న వన్డే మ్యాచ్‌లో భారత ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్ అర్ధ సెంచరీలతో మెరిశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ కోహ్లీసేనను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు.

ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్‌లు చక్కటి భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత రోహిత్ శర్మ అర్ధ సెంచరీ చేయగా, ఆ తర్వాత కాసేపటికే శిఖర్ ధావన్ అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. క్రీజులో కుదురుకోవడానికి సమయం తీసుకున్న వీరిద్దరూ ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు.

ఈ క్రమంలో 72 బంతుల్లో నాలుగు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో రోహిత్ అర్ధ సెంచరీ సాధించగా, శిఖర్ ధావన్ కూడా 48 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లుతో అర్ధ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. రోహిత్ శర్మ సిక్సర్‌తో అర్ధ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. జట్టు స్కోరు 136 పరుగుల వద్ద ధావన్ రూపంలో టీమిండియా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

స్కోరు పెంచే క్రమంలో ముందుకొచ్చి ఆడిన శిఖర్ ధావన్ 68 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద షాబాద్‌ఖాన్ బౌలింగ్‌లో బౌండరీ వద్ద అజర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత జట్టు స్కోరు 192 పరుగుల వద్ద రోహిత్ శర్మ రెండో వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. విరాట్ కోహ్లీ చేసిన చిన్న తొందరపాటు వల్ల సెంచరీకి చేరువలో ఉన్న రోహిత్ శర్మ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

ఇన్నింగ్స్‌లో షాబాద్‌ వేసిన 37వ ఓవర్‌ 4 బంతిని కోహ్లీ ఆడాడు. బంతి షార్ట్‌పిచ్‌ వరకే వెళ్లింది. దీన్ని చూసుకోని కోహ్లీ మరో ఎండ్‌లో ఉన్న రోహిత్‌ను సింగిల్‌కు పిలిచాడు. ఐతే అక్కడే ఉన్న బాబర్‌ ఆజామ్‌ విసిరిన బంతిని అందుకొన్న కీపర్‌ సర్ఫరాజ్‌ వికెట్లను గిరాటేశాడు.

రోహిత్‌ శర్మ (91; 119 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సులు) డైవ్‌ చేసినప్పటికీ బ్యాట్‌ కాస్త గాల్లో ఉండటంతో అంపైర్‌ అవుట్ ఇచ్చాడు. రోహిత్ శర్మ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురస్తోంది.

