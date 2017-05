జూన్ 1 నుంచి ఇంగ్లాండ్‌లో జరిగే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైజ్ మనీని ఐసీసీ భారీగా పెంచింది. ఈ టోర్నీ ప్రైజ్ మనీని 4.5 మిలియన్‌ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 28.87 కోట్లు)కు పెంచింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 15, 2017, 10:47 [IST]

English summary

The International Cricket Council (ICC) has announced the prize money for the upcoming Champions Trophy 2017 on Sunday (May 14). The team that will win the ICC tournament will be awarded the prize money of $ 2.2 million while the runners-up will bag $ 1.1 million.