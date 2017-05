ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: భారత్-పాక్ మ్యాచ్ టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా..!

వరల్డ్ కప్ తర్వాత క్రికెట్ అభిమానులు అంతలా ఆసక్తిని కనబరిచే టోర్నీ ఛాంపియన్స్ టోర్నీ. ఇంగ్లాండ్‌లో జూన్ 1 నుంచి 18 వరకు జరిగే ఈ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కోసం అభిమానులు అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.

English summary

Over 15,000 tickets have been sold over the past one week for the ICC Champions Trophy 2017 to be held in England and Wales from June 1 to 18. India-Pakistan match (June 4) tickets have been sold out.