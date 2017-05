ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: కోహ్లీసేన బలం, బలహీనతలివే (ఫోటోలు)

జూన్ 1 నుంచి 18 వరకు ఇంగ్లాండ్‌లో ఛాంపియన్ ట్రోఫీ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ తర్వాత అత్యంత ప్రజాకర్షణ కలిగిన టోర్నీల్లో ఇదొకటి.

English summary

Defending champions India are one of the favourites to win the coveted ICC Champions Trophy 2017, which starts in England and Wales from June 1. The Men in Blue are currently ranked number three in the world and possess one of the best squads which is more than capable of firing them to their second trophy in as many editions of the tournament.