ఆరంభమైన ఛాంపియన్స్ సమరం: బంగ్లాకు సెంటిమంట్ కలిసొచ్చేనా?

హైదరాబాద్: ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ప్రారంభ మ్యాచ్‌ లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌ చాలా ఏళ్ల తర్వాత టోర్నీకి అర్హత సాధించిన బంగ్లాదేశ్‌ను ఢీకొంటోంది. బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి సంబంధించిన వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

భారీ స్కోర్లు సాధించే స్టేడియంగా పేరొందిన ది ఓవల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ నలుగురు సీమర్లతో బరిలోకి దిగింది. ఈ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్ కూడా ఫేవరేట్ జట్టు. ఈ ఏడాది అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న బెన్ స్టోక్స్ పైనే ఇంగ్లాండ్ ఆశలు పెట్టుకుంది.

కాగా, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ముందు జరిగిన రెండు వార్మప్ మ్యాచ్‌ల్లో బంగ్లాదేశ్ ఓటమి పాలైంది. మరోవైపు ఐసీసీ నిర్వహించే టోర్నీల్లో ఇంగ్లాండ్‌పై బంగ్లాదేశ్ మెరుగైన రికార్డు ఉంది. చివరిసారి ఇరుజట్ల మధ్య జరిగిన ఐసీసీ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్‌పై బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించడం విశేషం.

2011, 2015 వరల్డ్ కప్‌లలో ఇంగ్లాడ్‌పై బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ గత చరిత్రను పునరావృతం చేస్తుందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు మ్యాచ్‌ జరుగుతున్న కెన్నింగ్‌టన్‌ ఓవల్‌లో స్టేడియంలో గత మూడేళ్లుగా ఇక్కడ తొలి బ్యాటింగ్‌ చేసిన జట్టు సాధిస్తున్న సగటు స్కోరు 259గా ఉంది.

అయితే ఈ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్‌ని తక్కువగా అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. 2015 వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై విజయం సాధించిన సందర్భం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తొలి మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉంది.

Time for the first toss of #CT17! England have won it and chosen to bowl first at The Oval! #ENGvBAN



MATCH CENTRE: https://t.co/c6it23lL2q pic.twitter.com/JpQtRsfr2Y — ICC (@ICC) June 1, 2017

జట్ల వివరాలు:

ఇంగ్లాండ్:

జేసన్‌ రాయ్‌, అలెక్స్‌ హేల్స్‌, జో రూట్‌, ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ (కె), బెన్‌స్టోక్స్‌, జోస్‌ బట్లర్‌, మొయిన్‌ అలీ, క్రిస్‌ వోక్స్‌, లియామ్‌ ప్లంకెట్‌, మార్క్‌వుడ్‌, జేక్‌ బాల్‌

బంగ్లాదేశ్:

తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌, సౌమ్య సర్కార్‌, ఇమ్రుల్‌ కేయాస్‌, షకిబ్‌ అల్‌ హసన్‌, ముఫ్పికర్‌ రహీమ్‌, షబ్బీర్‌ రెహ్మాన్‌, మహ్మదుల్లా, సైకత్‌, మొర్తజా (కె), ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మాన్‌, రూబెల్‌ హుస్సెన్‌.