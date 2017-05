భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే యావత్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా తిలకిస్తుంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య గత ఐసీసీ వరల్డ్ కప్, టీ20ల మ్యాచ్‌ల సందర్భంగా విడుదలైన ‘మోకా- మోకా’ సిరీస్‌ వీడియోలు భారత్‌లో సంచలనం సృష్టించాయి.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 16:20 [IST]

English summary

After the highly popular 'Mauka-Mauka' advertisements during T20I and ODI World Cups, broadcasters have now released another ad campaign on India-Pakistan rivalry ahead of Champions Trophy 2017.