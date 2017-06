హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా ఎడ్జిబాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ 124 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం నుంచే టీమిండియా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది.

ప్రత్యర్ధి జట్టు ఏ దశలో కూడా సత్తా చాటలేకపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోహ్లీసేన 48 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 319 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌కి వర్షం అడ్డంకిగా మారింది.

వర్షం కారణంగా డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్ధతిలో 41 ఓవర్లకు 289 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. ఈ లక్ష్య చేధనలో 33.4 ఓవర్లలో 164 పరుగులకే పాక్‌ ఆలౌట్‌ అయింది. 32 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేసిన యువీకి మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ లభించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్‌లు అద్భుత మైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో వీరిద్దరూ తొలి వికెట్‌కు సెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని మూడోసారి నెలకొల్పి అరుదైన రికార్డుని సాధించారు. పాక్‌పై తొలి వికెట్‌కు 136 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు.

ఆ తర్వాత క్రీజులోకి దిగిన కెప్టెన్ కోహ్లీ, యువరాజ్ సింగ్‌లు అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో టీమిండియా 300కు పైగా పరుగులు చేసింది. చివరి ఓవర్‌లో ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మూడు బంతుల్లో మూడు హ్యాట్రిక్ సిక్సులతో చెలరేగాడు.

ఈ విజయంతో టీమిండియాపై క్రికెట్ అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అభిమానులు కోహ్లీసేన విజయంపై స్పందించారు. వారి ఆనందాన్ని సోషల్‌మీడియా ద్వారా ఇతరులతో పంచుకున్నారు.

Pote ke baad Bete. Koi baat nahi Beta, Well tried ! Congratulations Bharat !#BaapBaapHotaHai #INDvPAK — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 4, 2017

Clinical performance by Indian team to kick start the campaign. Congratulations!! #INDvPAK #CT17 — zaheer khan (@ImZaheer) June 4, 2017

#Indiavspak Congrats 'Brothers-Team India' for the Rocking Performance & the Smashing Win!@YUVSTRONG12 Yuvi Paaji, Heartiest Congratulations pic.twitter.com/I9QbVL2rS9 — Ishant Sharma (@ImIshant) June 4, 2017

That was too easy for India. Pakistan played like a No.8 side. Congratulations India, superb victory.#INDvPAK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 4, 2017

Top win @BCCI Team india against Pakistan 👊👊👊👊 well done all my brothers in blue.. Love You guys😘😘 pic.twitter.com/VKFPzuFIlY — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 4, 2017

Approach was the main thing.well done team India #INDvPAK — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 4, 2017

Disappointing result but now it's time 2 revamp the structure for domestic cricket and the cricket board if we want to improve.. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 4, 2017