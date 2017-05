ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కోసం 15మందితో కూడిన భారత్ జట్టును సెలక్టర్లు సోమవారం ప్రకటించారు. బీసీసీఐ సోమవారం ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆడే భారత జట్టుని ప్రకటించింది.

This Pic Is Enough To Say What a Player #Gambhir is Proud of You Gauti #BringBackGauti #bringbackgg #ChampionsTrophy2017 pic.twitter.com/a6u9tcga7s

Where is Gautam Gambhir? He is performing more better than Rohit Sharma and Manish Pandey. Wake up BCCI @BCCI #ChampionsTrophy2017 #BCCI

How does @GautamGambhir doesn't make it into the squad ahead of Shikhar Dhawan ? #teamindialobbying #ChampionsTrophy2017

English summary

Safe would be the best way to describe the 15-man Indian team announced for the ICC Champions Trophy this June. Rohit Sharma and Mohammad Shami return from injuries. Yuvraj Singh stays, so no place for Suresh Raina. Gautam Gambhir left our despite KL Rahul’s shoulder surgery.