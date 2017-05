మాంచెస్టర్ ఉగ్రదాడి: ఆటగాళ్ల భద్రతపై ఐసీసీకి బీసీసీఐ లేఖ

ఆటగాళ్ల భద్రతే తమకు అత్యంత ముఖ్యమని ఐసీసీ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. జూన్‌ 1 నుంచి 18 వరకూ ఇంగ్లాండ్‌, వేల్స్‌ వేదికగా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే.

ICC STATEMENT: Our thoughts are with everyone affected by the horrific attack in Manchester pic.twitter.com/tweaDZU0gF

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 17:32 [IST]

English summary

The International Cricket Council (ICC) today (May 23) said safety and security of Champions Trophy 2017 and Women's World Cup in United Kingdom (UK) were placed at "highest priority" after 22 people were killed in an explosion last night (May 22) in Manchester.