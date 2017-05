ఐపీఎల్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఐపీఎల్ ముగిసిన వారం రోజుల తర్వాత ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో న్యూజిలాండ్‌తో టీమిండియా వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.

26 మే (శుక్రవారం) - ఆస్ట్రేలియా Vs శ్రీలంక, ది ఓవల్ (10:30 AM) 27 మే (శనివారం) - బంగ్లాదేశ్ Vs పాకిస్తాన్, ఎడ్గ్బాస్టన్ (10:30 AM) * 28 మే (ఆదివారం) - ఇండియా Vs న్యూజీలాండ్, ది ఓవల్ (10:30 AM) 29 మే (సోమవారం) - ఆస్ట్రేలియా Vs పాకిస్తాన్, ఎడ్గ్బాస్టన్ (10:30 AM) 30 మే (మంగళవారం) - న్యూజిలాండ్ Vs శ్రీలంక, ఎడ్గ్బాస్టన్ (10:30 AM) * 30 మే - ఇండియా Vs బంగ్లాదేశ్, ది ఓవల్ (10:30 AM)

English summary

Exactly one week after the completion of the Indian Premier League (IPL) 2017, Indian cricketers will play a warm-up match against New Zealand ahead of the ICC Champions Trophy in England and Wales.