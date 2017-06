ఇంగ్లాండ్ జెర్సీ ధరిస్తా: దాదాతో పందెంలో ఓడిపోయిన వార్న్

హైదరాబాద్: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ కట్టిన పందెంలో ఓడిపోయినందుకు ఆసీస్ స్పిన్ లెజెండ్ షేన్ వార్న్ ఇంగ్లాండ్ జెర్సీ వేసుకునేందుకు సిద్ధపడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేన్ వార్న్ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ స్పెషల్ | ఫోటోలు | స్కోరు కార్డు

'గంగూలీ... నీతో కాసిన పందెంలో ఓడిపోయాను. ఇంగ్లాండ్ వన్డే జెర్సీ ఉంటే నాకు పంపు. పందెం ప్రకారం నేను దానిని ధరిస్తాను. ఇంగ్లాండ్ జెర్సీ వేసుకుని ఉన్న ఫోటోను త్వరలోనే ట్వీట్ చేస్తా' అని షేన్ వార్న్ తన ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేశాడు. అసలేం జరిగిందంటే?

.@SGanguly99 Trying to get an England ODI shirt sent to me so I can wear it in honour of our bet. Will tweet a picture asap ! 😩 #CT17