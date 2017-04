10000: చరిత్ర సృష్టించేందుకు 3 పరుగుల దూరంలో గేల్

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాడు క్రిస్‌గేల్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు అతి కొద్ది దూరంలో ఉన్నాడు.

English summary

Most times, the use of the word "history" while talking about Twenty20 can be dismissed as hyperbole. On Tuesday, though, the Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot could see a genuinely historic moment - if he scores 3, Chris Gayle will become the first batsman to reach 10,000 runs in T20s.