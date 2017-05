ఛాంఫియన్స్ ట్రోఫీకి భారత జట్టుని తక్షణమే ప్రకటించండి

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆడే భారత జట్టుని వెంటనే ప్రకటించాలని గురువారం బీసీసీఐని పరిపాలకుల కమిటీ (సీఓఏ) ఆదేశించింది.

English summary

The Committee of Administrators (COA) has on Thursday (May 4) directed the Board of Control for Cricket in India (BCCI) to announce Indian Cricket team for Champions Trophy 2017 immediately.