ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ: 'మా అనుమతి లేకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు'

ఇంగ్లాండ్ వేదికగా ఈ ఏడాది జూన్‌లో మొదలయ్యే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా ప్రాతినిధ్యంపై ఇంకా సందిగ్ధత ఇంకా వీడటం లేదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Committee of Administrators (COA) head Vinod Rai today (May 2) made it clear that BCCI office-bearers are not mandated to take any decision on India's Champions Trophy participation without the COA's approval.