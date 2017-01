న్యూజిలాండ్ అరుదైన రికార్డు: బంగ్లాపై టీ20 సిరిస్ కైవసం

మూడు టీ20 సిరిస్‌లో భాగంగా మౌంట్ మౌన్‌గానిలో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో కివీస్ ఆటగాడు కొలిన్ మున్రో 54 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్సుల సాయంతో 101 పరుగులతో సెంచరీ సాధించాడు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:32 [IST]

Colin Munro smashed 101 off 54 balls as New Zealand posted a daunting 195-7 after being sent in to bat by Bangladesh in the second Twenty20 in Mount Maunganui on Friday (Jan 6).