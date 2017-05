ఐపీఎల్: ప్లే ఆఫ్ రేసు నుంచి మూడు జట్లు ఔట్, అవి ఏంటీ!

ఉప్పల్ వేదికగా ముంబైతో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Note: All team standings mentioned above are as on May 8 (Monday) after SRH-MI match.Defending champions Sunrisers Hyderabad's (SRH) victory over Mumbai Indians (MI) last night (May 8) has resulted in one more team being knocked out of play-offs race in the Indian Premier League (IPL) 2017.