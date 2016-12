వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో శ్రీలంకతో జరిగే మూడు టీ20 మ్యాచ్‌లకు ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ జాసన్ గిలెస్పీ అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

English summary

Former Test fast bowler Jason Gillespie was Thursday (Dec 29) appointed as Australia assistant coach for the three Twenty20 internationals against Sri Lanka in February.