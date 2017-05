తెలుగు తేజం అంబటి రాయుడికి సచిన్‌ అరుదైన బహుమతి

క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌ క్రికెటర్‌, ముంబైఇండియన్స్‌ జట్టు కీలక ఆటగాడు అంబటి రాయుడు అరుదైన బహుమతి అందుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Cricket legend sachin tendulkar gifted a bat with sign to mumbai player ambati rayudu.

Other articles published on May 22, 2017