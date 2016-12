రక్తంలోనే ఉంది: కరుణ్ నాయర్ పేరంట్స్ ఏమన్నారో తెలుసా?

ఇంగ్లాండ్‌తో చెన్నైలో జరుగుతున్న ఐదో టెస్టులో ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన టీమిండియా యువ బ్యాట్స్‌మెన్ కరుణ్‌ నాయర్‌‌ను అతని తల్లిదండ్రులు అభినందించారు.

A proud moment for @karun126 's parents as they laud his performance in Chennai #INDvENG pic.twitter.com/Fxeed6A5gR

English summary

"cricket was in his blood from age 10," an exhilarated Kaladharan Nair said as records tumbled before his 25-year-old son, Karun Nair, at the M.A. Chidambaram Stadium here on Monday.