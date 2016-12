హైదరాబాద్: టీమిండియా సీనియర్ ఆటగాడు, బరోడా ఆల్ రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ తండ్రి అయ్యాడు. తాను తండ్రి అయిన విషయాన్ని ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఇర్ఫాన్ పఠాన్ భార్య సాఫా బేగ్ మంగళవారం మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో ఇర్ఫాన్ ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

ఇర్ఫాన్ పఠాన్ సోదరుడు, టీమిండియా ఆటగాడు యూసఫ్ పఠాన్ కూడా ఈ విషయం పై ట్వీట్ చేశాడు. మా ఇంట్లోకి కొత్త పఠాన్‌కు స్వాగతమంటూ పెదనాన్న అయ్యానన్న సంతోషాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫ్యాన్స్‌తో షేర్ చేసుకున్నాడు. అయాన్, రయాన్‌లకు తమ్ముడు దొరికేశాడని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

Congratulations @IrfanPathan We are happy to welcome a new Pathan to the family. Ayaan and Rayaan are happy to have a younger brother. #Love