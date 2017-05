ధర్మశాలలో ఏం జరిగిందో చూశారా?: కోహ్లీ ఆడకపోవడంపై కపిల్

జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా విజయావకాశాలు కెప్టెన్ కోహ్లీ ఒక్కడిపైనే ఆధారపడిలేదని 1983 వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్స్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ అన్నారు. గురువారం ఢిల్లీలోని మేడమ్ టుస్సాడ్

English summary

Virat Kohli's form is not a cause of concern as India's fortune at the upcoming Champions Trophy doesn't depend solely on the Indian skipper, feels 1983 World Cup winning captain Kapil Dev.