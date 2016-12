సుప్రీంకోర్టు నియమించిన జస్టిస్ లోధా కమిటీ ఆదేశాలకు లోబడి బీసీసీఐ కార్యకలాపాల్ని నిర్వహించాల్సి వస్తుండటంపై బోర్డు అధ్యక్షుడు అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ తన అసంతృప్తిని వ్కక్తం చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 12:22 [IST]

English summary

The Board of Control for Cricket in India's (BCCI) president Anurag Thakur today (December 23) conceded that the current crisis facing the Board is not in the best interest of cricketers but the body will have to keep everything on hold till Supreme Court gives it's verdict on January 3.