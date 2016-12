సెంచరీతో చెలరేగిన వార్నర్: 19వ సెంచరీ, 17వ ఆటగాడు

మెల్బోర్న్ వేదికగా పాక్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ చెలరేగాడు. 143 బంతులను ఎదుర్కొన్న డేవిడ్ వార్నర్ 17 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ సాయంతో 144 పరుగులతో సెంచరీని నమోదు చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Azhar Ali moves to 159* and now has the highest Test score by a Pakistan batsman in Australia, passing Majid Khan's 158 from 1972 #AUSvPAK pic.twitter.com/q7CSMKnB6J

English summary

A run-a-ball hundred from David Warner gave Australia an outside chance of forcing a result after Azhar Ali posted a double-century for Pakistan in the second Test in Melbourne on Wednesday.