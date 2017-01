మంగళవారం ప్రారంభమైన ఈ టెస్టు తొలి సెషన్‌లోనే సెంచరీ సాధించి 40 ఏళ్లుకు పైగా ఉన్న రికార్డుని బద్దలు కొట్టిన ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మరో రికార్డు నెలకొల్పాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:07 [IST]

English summary

David Warner creates another record in test against Pakistan