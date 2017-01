స్ఫిన్నర్లపై దాడి: భారత పర్యటనకు కొత్త 'వెపన్'తో వార్నర్

ఈ ఏడాది అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ భారత పర్యటన కోసం పక్కా ప్రణాళికలతో సిద్ధమవుతున్నాడు.

English summary

David Warner has started his preparations for the tour of India and the in-form Australian batsman has resorted to using a heavier bat to counter the conditions in the sub-continent.