సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో పలు రికార్డులు నమోదయ్యాయి. ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు.

English summary

David Warner on Tuesday played one of the finest knocks in recent times as he flayed the Pakistani attack to register his 18th Test century on Day One of the third Test at the Sydney Cricket Ground. The 30-year-old brought up his hundred off 78 balls with 17 fours.