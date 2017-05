ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లు డేవిడ్ వార్నర్, స్మిత్ వచ్చే ఐపీఎల్‌కు దూరం అయ్యే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి.

English summary

Cricket Australia has offered multi-year central contracts to its key players in order to keep them away from the lucrative Indian Premier League, a report in the Sydney Morning Herald has claimed.