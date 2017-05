పంత్ మిస్సయింది సెంచరీ కాదు: అగ్రస్ధానంలో కోహ్లీ (ఫోటోలు)

ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా గురువారం గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ యువ క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ మూడు పరుగుల తేడాతో సెంచరీని మిస్సయిన సంగతి తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rishabh pant has the basics of power-hitting down pat. A stable base. The ability to pick the ball out of the hand which then made the seamer's slower ball - so often the nemesis of those who follow brute force - or the spinner's googly - an equally pesky variation - fair game.