రెండో వన్డే: 99వ స్టంపింగ్ చేసిన ధోని, సంగక్కర రికార్డు సమం

హైదరాబాద్: పల్లెకెలె వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అరుదైన రికార్డుని సొంతం చేసుకున్నాడు. వన్డే కెరీర్‌లో ధోని 99వ స్టంపౌట్‌ చేశాడు. దీంతో వన్డేల్లో అత్యధిక స్టంపింగ్‌లు చేసిన శ్రీలంక మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజం కుమార సంగక్కర రికార్డుని సమం చేశాడు.

కుమార సంగక్కర 404 వన్డేల్లో ఈ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకోగా, టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని మాత్రం 298 వన్డేల్లోనే ఈ ఘనతను సాధించాడు. శ్రీలంకతో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో ఓపెనర్ గుణతిలకను స్టంపింగ్ చేయడం ద్వారా ధోని ఈ ఘనత సాధించాడు.

తద్వారా రెండో వన్డేలో శ్రీలంక రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 19 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద ఓపెనర్‌ గుణతిలక అవుటయ్యాడు. చాహల్‌ వేసిన 14.1వ బంతిని ఆడేందుకు గుణతిలక క్రీజు వదిలి ముందుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ధోని వికెట్లను గిరాటేశాడు.

Most stumpings in ODIs 99 Kumar Sangakkara 99* MS Dhoni 75 Rumesh Kaluwitharana #SLvInd

MS Dhoni - 99 ODI stumpings mostly off the bowling of

19 - Harbhajan Singh

15 - Ravindra Jadeja

14 - R Ashwin

and 19 other bowlers!#SLvInd