జట్టు నుంచి తీసేయకుండా అప్పుడు ధోని రక్షించాడు: కోహ్లి

వన్డే, టీ20 కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న మహేంద్ర సింగ్ ధోని తనను ఎన్నోసార్లు రక్షించాడని కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 15:43 [IST]

Not just a leader, MS Dhoni was also a saviour for his successor Virat Kohli, who revealed that the talismanic former skipper prevented his ouster from the Indian team many times.