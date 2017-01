అన్నా! నువ్వెప్పుడూ నా కెప్టెన్ వే: ధోనిపై కోహ్లీ ఎమోషనల్ ట్వీట్

'యువ ఆటగాళ్లను నిత్యమూ ఓ లీడర్‌గా ఉండి వారిని నడిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు. నీ చుట్టూ యంగ్ స్టర్స్ ఉండాలని భావిస్తుంటావు. అన్నా ఎప్పటికీ నా కెప్టెన్ నువ్వే' అని కోహ్లీ ధోనిపై ట్వీట్ పోస్టు చేశాడు.

Thanks for always being the leader a youngster wants to have around him. You'll always be my captain @msdhoni Bhai 😊😊

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:17 [IST]

English summary

Dhoni stumped all on Wednesday when he informed the Board of Control for Cricket in India (BCCI) that he is stepping down as the skipper. The legendary Indian captain will be available for squad selection against England which is expected to be announced on Friday.