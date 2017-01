ఫోటోలు: ధోని నిర్ణయం వెనుక సెలక్టర్లు పాత్ర ఏమేరకు?

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీకి ధోని గుడ్ బై చెప్పడం వెనుక సెలక్టర్లు కీలకపాత్ర పోషించారా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తోంది.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:51 [IST]

English summary

Did Mahendra Singh Dhoni pre-empt a move by the national selectors to replace him with Virat Kohli as limited-overs captain? On first glance this may seem absurd, keeping in mind Dhoni's stature in Indian cricket.