పూణె వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత జట్టు సంచలన విజయం సాధించడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన కేదార్ జాదవ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. జాదవ్ ఆటతీరుపై ఇప్పటికే పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న

No sanctity to 350! But this has been a stunning chase showcasing Indian batting depth.

Congratulations @anilkumble1074 and Team India. This was one heck of a chase. Kedar Jadhav has given tears of joy. #INDvENG

Such an amazing chase despite losing 4 early wickets.well done team India @BCCI .Great knocks by @imVkohli @JadhavKedar #INDvENG

Congrats Team India on a historic win👏👏1 more special knock from @imVkohli 🙏Very impressed with the way @JadhavKedar played under pressure👌

First win for 2017! Well done Team India, this is an amazing start to the year. Keep winning #INDvENG

English summary

Virat Kohli and Kedar Jadhav hit centuries and combined in a 200-run stand to help India comfortably chase down a steep target of 351 against England and win the first one-day international by three wickets on Sunday.