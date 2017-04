ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ జాఫర్ అన్సారీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. క్రికెట్‌నే శ్వాసగా బ్రతికిన అన్సారీ ఇకపై క్రికెట్ ఆడనంటూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. క్రికెట్ అనేది తన జీవితంలో ఒక భాగంగ

1 - Zafari Ansari is the only spinner to take 90 wickets and post over 2,000 runs in the @CountyChamp since 2014. Retirement. pic.twitter.com/YJHtDPG6nm

Zafar..you should be very proud of everything you have achieved in the game..thank you for some wonderful memories..well batted my friend

A super talented & committed guy leaves cricket to pursue another dream. Zafar Ansari, I wish you well! Way too clever to be a cricketer! 😉

Promising England all-rounder Zafar Ansari has announced his retirement from all forms of cricket at the age of 25. The Surrey all-rounder, Ansari, who made his Test debut during Bangladesh tour in October, last year, has decided to quit cricket to pursue law.