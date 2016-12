ఈ ఏడాది మూడు ఫార్మెట్లలో పరుగుల సునామీ సృష్టించిన టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్‌ కోహ్లి కంటే ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ జో రూట్‌ అత్యుత్తమ క్రికెటరని స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

England fast-bowler Stuart Broad is the latest to join the debate of who is the best batsman in the world. The lanky pacer, who is one of England's leading all-time wicket takers, believes it is neither Indian captain Virat Kohli nor Australian skipper Steve Smith. According to him, it's none other than his compatriot Joe Root.