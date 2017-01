ఇంగ్లాండ్ సిరిస్: 6న జట్టు ఎంపిక, ధోని స్ధానంలో కోహ్లీ

జనవరి 15 నుంచి ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న వన్డే, టీ20 సిరిస్‌లకు ఈనెల 6న భారత జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం బీసీసీఐ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

Thursday, January 5, 2017, 11:23 [IST]

The Indian squads for the One Day International and Twenty20 International series against England will be picked here on Friday (January 6), the Board of Control for Cricket in India (BCCI) said today (January 4).