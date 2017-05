ఫైనల్ పుష్: వాంఖడెలో ముంబై ఆటగాళ్ల జోష్ (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ముంబైలోని వాంఖడె స్టేడియంలో తొలి క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. రాత్రి 8 గంటలకు జరిగే ఈ ‌మ్యాచ్‌‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో ముంబై ఇండియన్స్ తలపడనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Final push ahead of the Qualifier at the Wankhede and our boys gave their all!