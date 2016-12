2016లో కోహ్లీ మూడు ఫార్మెట్లు కలిపి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జో రూట్ నుంచి తీవ్ర పోటీని ఎదుర్కొన్న కోహ్లీ ఈ ఏడాది చివరకు నెంబర్ వన్ స్ధానంలో నిలిచాడు.

English summary

India's run machine, Virat Kohli, has left England's Mr Consistent, Joe Root, behind to become highest run-getter of 2016. Kohli was facing stiff competition from Root but in the end, the 28-year-old is seated at the top of the table and his position isn't going to be displaced.