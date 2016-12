2016వ సంవత్సరం టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి ఎంతగానో కలిసొచ్చింది. ఈ ఏడాది మూడు ఫార్మెట్లలోనూ విరాట్ కోహ్లీ దూసుకుపోతున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:00 [IST]

English summary

The outgoing year 2016 belonged to India's batting masterclass Virat Kohli. 'Run Machine' Kohli has been in a superlative form across all formats, hence the year belongs to him.